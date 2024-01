Wizards of the Coast gibt zu, KI-Kunst für das Promo-Bild von Magic: The Gathering verwendet zu haben

HQ

Kürzlich geriet Wizards of the Coast in die Bredouille, nachdem KI-Grafiken in einem Dungeons & Dragons-Quellenbuch verwendet wurden. Nachdem sich das Unternehmen für dieses Debakel entschuldigt hat, ist es anscheinend aus der Pfanne ins Feuer gesprungen, da nun auch einige Werbebilder für Magic: The Gathering beschuldigt wurden, KI zu verwenden.

Anfangs bestritt Wizards of the Coast den Einsatz von KI, hat diesen Kurs aber inzwischen geändert und sich in einem Statement auf seiner Website bei den Fans entschuldigt. Die Aussage lautet wie folgt:

"Wir haben bereits deutlich gemacht, dass wir von Künstlern, Autoren und Kreativen, die zum Magic TCG beitragen, verlangen, dass sie keine generativen KI-Tools verwenden, um endgültige Magic-Produkte zu erstellen. Was jetzt offensichtlich ist, ist, dass wir die Art und Weise, wie wir mit Anbietern zusammenarbeiten, über unsere Produkte hinaus aktualisieren müssen – wie z. B. Marketingbilder, die wir in den sozialen Medien verwenden –, um sicherzustellen, dass wir den erstaunlichen menschlichen Einfallsreichtum unterstützen, der für Magic so wichtig ist."

"Neben so vielen anderen wollen wir auch besser verstehen, ob und wie KI im kreativen Prozess eingesetzt wird. Wir glauben, dass jeder von mehr Transparenz und besserer Offenlegung profitiert. Wir können nicht versprechen, in einem sich so schnell entwickelnden Bereich perfekt zu sein, vor allem, da generative KI in Tools wie Photoshop zum Standard wird, aber unser Ziel ist es, immer auf der Seite von Menschen gemachter Kunst und Künstlern zu stehen."

Es ist nicht nur Wizards of the Coast, das der Verwendung von KI-Kunst für schuldig befunden wird, sondern da das Unternehmen auch wegen seiner Open Game License, Entlassungen und vielem mehr kritisiert wird, ist es schlechte Presse, die WotC im Moment nicht braucht.