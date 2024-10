Wizards of the Coast enthüllt die ersten Magic: The Gathering x Marvel-Karten

Die New York Comic-Con beschert uns einige wirklich große Neuigkeiten für das MCU in der Zukunft. Eine davon, die aufgrund ihrer Distanz zu Filmen oder Videospielen von vielen vielleicht eher unbeachtet geblieben ist, ist die Enthüllung der ersten Karten aus dem Secret Lair Marvel Set in Magic: The Gathering.

Der Superdrop wird am 4. November veröffentlicht und enthält Karten mit Marvel-Charakteren wie Captain America, Black Panther, Iron Man, Wolverine und Storm. Diese Karten bieten einen Vorgeschmack auf Magic's Universes Beyond, das nächstes Jahr erscheinen wird und das erste von mehreren Projekten darstellt.

Im Jahr 2025 wird Spider-Man im Fokus stehen.

Unten könnt ihr einen Blick auf einige der Karten werfen, die am 4. November veröffentlicht werden. Sind Sie bereit, mit Marvel wieder in den Magic: The Gathering einzusteigen?