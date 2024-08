Wizards of the Coast ändert einige 5e-Inhalte in D&D darüber hinaus

Während sich Wizards of the Coast darauf vorbereitet, die Kernregeln von Dungeons & Dragons für 2024 zu aktualisieren, sind die Spieler verwirrt, was das für die äußerst beliebte digitale Plattform D&D Beyond bedeutet, also erlauben Sie uns, etwas Klarheit zu schaffen.

Im Wesentlichen wird das System so aktualisiert, dass es standardmäßig davon ausgeht, dass die Regeln des Spielerhandbuchs 2024 verwendet werden, wobei Gegenstände, Zaubersprüche und Charaktererstellung so geändert werden, dass sie mit denen des neuen Dokuments übereinstimmen.

Seien Sie jedoch nicht zu beunruhigt, denn D&D Beyond haben erklärt, dass die Spieler den Zugang zu Inhalten, für die sie bereits bezahlt haben, nicht verlieren werden. Stattdessen werden sie als Legacy-Inhalte gekennzeichnet, wie man an einigen der spielbaren Völker sehen kann, die mehrere Updates in verschiedenen 5e -Büchern erhalten haben.

Da die neuen Grundregeln zum größten Teil in der Aktualisierung des SRD enthalten sind, werden sie allen Spielern zur Verfügung stehen, unabhängig davon, ob sie das Handbuch 2024 kaufen oder nicht, und somit werden die Änderungen an den betroffenen Regeln automatisch erfolgen.

Zu den Funktionen, die geändert werden, gehören grundlegende Gameplay-Änderungen wie Regeln für Rüstungsklassen, Rettungswürfe usw., sowohl weltliche als auch magische Gegenstände und vielleicht am wichtigsten Zaubersprüche, Klassen und einige Unterklassen.

Es ist erwähnenswert, dass Klassen, Unterklassen, Spezies, Hintergründe und Talente nicht automatisch wie andere Änderungen aktualisiert werden, sondern als veraltet gekennzeichnet werden UND dass alte Versionen von Klassen nicht mit neuen Unterklassen kompatibel sind - der Fokus liegt auf der Abwärtskompatibilität, nicht auf der Vorwärtskompatibilität.

Es kann eine Problemumgehung in den geschriebenen Regeln geben und an einem Tisch mit deinem Spielleiter und anderen Spielern vereinbart werden, aber es wird keine Option sein, wenn du einen Charakter über D&D Beyond erstellst. Was Änderungen an Zaubersprüchen usw. betrifft, so müssen Spieler, die die 5e -Versionen anstelle der aktualisierten 5.5e/One D&D -Regeln verwenden möchten, den Homebrews die Möglichkeit geben, sie über D&D Beyond zu verwenden, was nach einer Menge Arbeit aussieht.

Es ist also nicht allzu beängstigend, aber Veränderungen sind definitiv auf dem Weg (und ihr könnt den vollständigen Beitrag von D&D Beyond hier lesen). Was denken Sie? Könnten wir in Zukunft mehr und größere Veränderungen sehen, wenn One D&D seine Materialien erweitert? Lassen Sie es uns unten wissen.