Wizard with a Gun wird nächsten Monat veröffentlicht

Entwickler Galvanic Games und Publisher Devolver Digital hat genau bekannt gegeben, wann das kommende Wizard with a Gun sein Debüt auf PC-, PS5- und Xbox Series-Konsolen geben wird. Der Titel, der am 17. Oktober 2023 auf den Plattformen erscheinen soll, wird den Fans in etwa sechs Wochen sein kooperatives Sandbox-Survival-Gameplay bieten.

Im Rahmen dieser Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer für das Spiel veröffentlicht, der einen weiteren Blick auf das Gameplay und die Art der magischen Action wirft, die es beinhalten wird.

Schließlich wurde erwähnt, dass Vorbestellungen für das Spiel jetzt live sind und dass jeder, der dies tut, The Noble Wizard Pack erhält, was eine Sammlung von Talismanen enthält, die du für deinen Gunmanten verwenden kannst.

Es wird nicht erwähnt, wann der Titel auf Nintendo Switch debütieren wird.