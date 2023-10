HQ

Zu dieser Jahreszeit ist es leicht, Indie-Spiele zu beschönigen. Bei so vielen großen Budgets und auffälligen AAA-Projekten, die ihr Debüt geben, ist es leicht, den Ball fallen zu lassen, um mit den neuesten und aufregendsten Indies Schritt zu halten. Sollten Sie sich also Zeit nehmen von Lords of the Fallen, Sonic Superstars, Total War: Pharaoh und dem kommenden Marvel's Spider-Man 2 und Super Mario Bros. Wonder Galvanic Games' Wizard with a Gun? Vielleicht.

Wizard with a Gun ist ein Indie-Action-Abenteuerspiel, in dem die Spieler in verschiedene Sandbox-Levels gehen, um Ressourcen zu sammeln, Feinde zu besiegen und vor allem zu überleben. Es ist ein isometrisches Spiel, das eher einfache Kampf- und Bewegungssteuerungen verwendet, aber mit ausufernden RPG-Systemen und Boss-Mechaniken darauf aufbaut und dann versucht, die Dinge mit einer sehr umfassenden Crafting- und Upgrade-Suite weiter zu verkomplizieren. Kombiniere dies mit einer zeitversetzten Handlung und einer Welt, die du nach deinem Willen beugen kannst, und du erhältst ein Spiel, das oft ein wenig zu komplex ist, um sich selbst zu helfen.

Und für mich ist das, wo Wizard with a Gun sofort darum kämpft, den Spieler in seinen Bann zu ziehen. Wenn man sich einige der in letzter Zeit besser aufgenommenen Indies ansieht, die Kampf oder Erkundung mit Handwerks- oder Basenbausystemen kombinieren, wie Cult of the Lamb oder Dave the Diver, sind die beiden Bereiche so getrennt, dass man beide genießen kann, ohne sich von den Anforderungen des anderen überwältigt zu fühlen. In Wizard with a Gun ist dies nicht der Fall. Die Crafting-, Upgrade- und Progression-Suite ist so anspruchsvoll, dass sie den Rest des Spiels oft etwas belastet. Du begibst dich in Levels, in denen du nur eine kurze Zeit hast, um zurückzukehren, bevor du in immense Gefahr gerätst, und doch wird von dir erwartet, dass du in diesen etwa fünf Minuten mächtige Feinde jagst und im Wesentlichen die Umgebung nach grundlegenden Ressourcen absuchst, damit du bessere Upgrades, Munition und Waffen herstellen und Kernobjekte verbessern kannst.

Es ist eine Balance, die sich nicht ganz richtig anfühlt. Meistens war ich ein wenig überwältigt von dem, was Wizard with a Gun von mir verlangte. Kämpfe gegen tödliche Gegner, ohne zu sterben, sonst verlierst du alle Gegenstände, die du bei dir hast, erkunde jede Karte, um festzustellen, wo sich die wichtigen Ereignisse befinden, stelle ein Arsenal von Waffen her, die jeweils etwas andere Dinge tun, während du gleichzeitig sicherstellst, dass du die Munition hast, um diese Waffen tatsächlich zu benutzen, scanne Feinde und Gegenstände, um mehr über sie zu erfahren, Baue Level mit bestimmten Werkzeugen wieder auf, um neue Gebiete zu erreichen, die Liste geht weiter. Wizard with a Gun wirkt wie ein Spiel, das versucht, zu viele Dinge auf einmal zu sein, und aufgrund seines kleineren Umfangs davon profitieren könnte, das Fett von vielen dieser zusätzlichen und ehrlich gesagt unnötigen Nebenmechaniken zu entfernen.

Aber nur weil sich Wizard with a Gun aufgebläht anfühlt, heißt das nicht, dass alles schlecht ist. Die Kämpfe fließen unglaublich gut, es gibt eine große Auswahl an Gegnertypen, die Charakteranpassung ist überraschend tiefgründig und wichtig und der Mehrspielermodus hält die Dinge frisch. Der Animationsstil und die Art Direction sind auch ein Highlight, das mich an Cult of the Lamb erinnert. Es gibt viele Gründe, sich in dieses Spiel zu verlieben, aber sie hängen alle davon ab, wie geduldig du mit dem steilen Anfangsteil und dem anspruchsvollen Crafting- und Fortschrittsangebot bist.

Das Thema von Wizard with a Gun ist wirklich einzigartig und interessant, und ich denke, es sticht im Indie-Bereich hervor, aber wenn man bedenkt, dass wir allein in diesem Jahr einige der absoluten Juwelen von Indie-Schöpfern bekommen haben, ist es schwierig, Wizard with a Gun in der gleichen oberen Liga im Moment. Dies ist ein gut gemachtes und unterhaltsames Spiel mit großartiger Grafik und einem hochwertigen Multiplayer-Angebot, aber es wird durch überwältigendes und anspruchsvolles Crafting, RPG und Fortschritt zurückgehalten, die den Stachel und den Nervenkitzel aus dem breiteren Erlebnis nehmen.