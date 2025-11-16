Wizard of Legend 2 erscheint später in diesem Monat für Switch

Entwickler Dead Mage und Publisher Humble Games haben angekündigt, dass Wizard of Legend 2 Ende des Monats endlich auf Nintendos Hybrid-Plattform erscheinen wird. Nachdem der Early Access auf dem PC Anfang des Jahres verlassen wurde und gleichzeitig auf PlayStation und Xbox erscheint, wird diese Switch -Version versuchen, diese Ausgabe des Spiels widerzuspiegeln.

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass Wizard of Legend 2 "alle Inhalte der Konsolen-/PC-Edition" enthalten wird und dass es sogar "verfeinerte Steuerelemente für Joy-Con- und Pro-Controller und eine optimierte Leistung sowohl beim Handheld- als auch beim Docking-Spiel" enthalten wird.

Die Switch Edition wird auch lokale Koop-Unterstützung für vier Spieler bieten, aber der größte Haken ist, dass es sich um eine Switch 1 Version des Spiels handeln wird, da es zum Zeitpunkt des Schreibens keine Erwähnung einer nativen Switch 2 Edition gibt.

Was das Veröffentlichungsdatum für die Switch Ausgabe betrifft, so ist es für den 25. November angesetzt.