Wiz Khalifa ist der neueste Promi, der von Agent 47 gejagt wird

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Agent 47 setzt seine Suche fort, indem er so viele Prominente wie möglich tötet, und Wiz Khalifa steht als Nächster auf der Liste. Wenn Sie dachten, Sie würden den Rapper und Musiker in seinem Studio oder zu Hause entspannen sehen, würden Sie sich irren.

Wenn du erraten würdest, dass er in einer MMA-Arena kämpft, komplett mit lila gekleideten Kultisten als Wachen, wäre ich unglaublich überrascht. Agent 47 muss einen Mord begehen, während alle auf einen dieser Kämpfer fokussiert sind, und Mr. Khalifa sieht nicht so aus, als würde er schnell untergehen. Dieses Trainingsprogramm zahlt sich aus.

Wiz Khalifa schließt sich Hitman in einer kostenlosen neuen Mission an, die jetzt bis zum 5. Juli verfügbar ist. Fang an zu töten, Agent 47.