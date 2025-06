Witzige und slapstickhafte Komödie ist das Thema im neuesten Look von The Naked Gun

HQ

Ein so beliebtes und zeitloses Franchise wie The Naked Gun neu zu starten, ist keine kurze Aufgabe, aber Akiva Schaffer nimmt diese Aufgabe bei den Hörnern an und macht sie trotzdem weiter. Diesen August können wir in die Kinos gehen, um uns The Naked Gun anzusehen, das Reboot mit Liam Neeson in der Rolle von Detective Frank Drebin Jr., dem Sohn von Leslie Nielsens Frank Drebin Sr., für einen Film, der so verrückt, albern und witzig ist wie die Originalfilme.

Wir müssen nach dem jüngsten Teaser-Trailer mehr davon in Aktion sehen, denn jetzt ist ein vollständiger Trailer für den Film erschienen, der Frank zeigt, wie er mit Elektroautos kämpft, Pamela Andersons Beth trifft, Kriminelle verprügelt und ihnen die Arme abreißt und ansonsten der beste verPolice Squad dammte Detektiv ist, den man sich wünschen kann.

Unten seht ihr den neuesten Trailer zu The Naked Gun sowie die offizielle Synopsis, denn der Film soll ab dem 1. August in den Kinos auf der ganzen Welt anlaufen (die UK-Premiere ist für den 8. August geplant).

"Nur ein Mann hat die besonderen Fähigkeiten... um die Polizei zu führen und die Welt zu retten! Lt. Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) tritt in The Naked Gun in die Fußstapfen seines Vaters, unter der Regie von Akiva Schaffer (Saturday Night Live, Popstar: Never Stop Never Stopping) und von Produzent Seth MacFarlane (Ted, Family Guy). Mit dabei sind Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu und Danny Huston."