Witzbold wegen Störung einer Tour-de-France-Etappe und Angriff auf einen Polizisten zu einer Gefängnisstrafe verurteilt

HQ

Ein 30-jähriger Mann ist zu acht Monaten Gefängnis (auf Bewährung) verurteilt worden, weil er eine Tour-de-France-Etappe gestört hat. Der Witzbold, der einen schwarzen Helm und ein Decathlon-AG2R La Mondiale Teamtrikot trug, startete am vergangenen Mittwoch mit seinem Fahrrad in der Nähe der Ziellinie der 17. Etappe in Valence (gewonnen von Jonathan Milan). Zwei Polizisten versuchten, ihn zu stoppen. Dem zweiten gelang es, ihn aufzuhalten, und beide Männer fielen zu Boden.

Der Vorfall ereignete sich wenige Minuten vor dem Endspurt, so dass keine Fahrer betroffen waren. Laut L'Equipe (via AS) war es die Absicht des Witzbolds, dass ein Freund den Film filmt, um ihn viral zu verbreiten.

Er wurde verurteilt, weil er "einen Sportwettkampfbereich betreten und den Wettkampf gestört, sich geweigert hat, sich daran zu halten, und eine Person in einer öffentlichen Autoritätsposition angegriffen hat".

Laut AFP war dieser Mann bereits dreimal verurteilt worden. Er wurde zu einer achtmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt (was bedeutet, dass er nicht ins Gefängnis gehen wird, es sei denn, er begeht in diesen acht Monaten einen weiteren Verstoß), ein fünfjähriges Hausverbot für Sportstätten und eine Geldstrafe von 500 Euro als Schadenersatz für den Polizisten, der beim Versuch, ihn aufzuhalten, gestürzt war.