Withings hat ein persönliches Urinlabor als neueste Gesundheitsmaßnahme geschaffen

Im Rahmen seiner CES, die den Smartwatch-Schöpfer zeigt, hat Withings seine neuesten Bemühungen in der Gesundheitstechnologie angekündigt, und diese ist wahrscheinlich nicht das, was Sie erwartet hätten. Dieses als U-Scan bekannte System ist ein freihändiges Urinlabor für zu Hause, das in Ihre Toilette gestellt werden kann und dann Ihre Pisse analysiert, wo immer Sie auf die Toilette gehen.

Wie auf der Produktseite des Geräts angegeben, soll der U-Scan nur einen Durchmesser von 90 mm haben und eine Reihe von Informationen und Details zu Ihrem Körper an Ihr Telefon weitergeben, indem er Ihren Urin analysiert, indem er eine Sammlung von Biomarkern verwendet, die in Pisse gefunden werden - und dann Ratschläge zur Verbesserung der persönlichen Gesundheit geben.

Das Gerät wird auch in der Lage sein, Ihre Ernährung und Flüssigkeitszufuhr zu verfolgen, und kann sogar Frauen über ihren monatlichen Zyklus informieren, indem es den Eisprung verfolgt, alles über hormonelle Schwankungen.

Was die Funktionsweise betrifft, verwendet das Gerät eine austauschbare Kartusche, die in den größeren Körper des U-Scan gesteckt werden kann und wie die Beschreibung lautet, in der Lage sein wird, " bahnbrechende Daten zur Unterstützung der medizinischen Forschung, klinischer Studien oder der Fernüberwachung von Patienten" zu liefern.

Es wird nicht erwähnt, wann der U-Scan genau debütieren wird, aber es wird gesagt, dass er in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 kommen wird.