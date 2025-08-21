Witchspire auf der Gamescom angekündigt

Witchspire ist ein neu angekündigtes Koop-Survival-Spiel von Envar Games aus Stockholm, einem Studio von Envar Entertainment, das zuvor an Projekten wie Valorant und Overwatch mitgewirkt hat. Dies ist die erste Original-IP des Studios, die während der Gamescom mit einem Debüt-Trailer enthüllt wurde.

Das Spiel kann alleine oder mit bis zu drei anderen Spielern gespielt werden und legt den Schwerpunkt auf das Herstellen von Ausrüstung, das Zähmen von Tieren und den Kampf gegen Feinde. Die Erkundung erfolgt in einer magischen Wendung - die Spieler schweben auf Besen durch die Lüfte. Nach dem, was bisher gezeigt wurde, sind der Basenbau und andere Survival-Elemente ein wichtiger Teil des Erlebnisses. Das Studio beschreibt Witchspire als eine Mischung aus Kreativität und Herausforderung, bei der die Spieler ihren eigenen Weg in einer fantastischen Welt voller Bedrohungen, Ressourcen und Geheimnisse gehen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Das Versprechen der fliegenden Fortbewegung und der kooperativen Erkundung verleiht dem Spiel eine einzigartige Identität in einem überfüllten Survival-Genre, und es wird interessant sein zu sehen, wie das Studio seine Outsourcing-Expertise in seinem eigenen Projekt ausbaut.

Im Moment ist Witchspire nur für PC bestätigt, mit einer geplanten Veröffentlichung im Steam Early Access irgendwann im nächsten Jahr.