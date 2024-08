Witchfire wird dieses Jahr zum Steam Early Access kommen

HQ

Entwickler The Astronauts hat angekündigt, dass sein magischer RPG-Shooter Witchfire irgendwann in diesem Jahr endlich als Early-Access-Titel auf Steam debütieren wird. Der Titel, der derzeit als Early-Access-Projekt auf dem Epic Games Store verfügbar ist, wird endlich auch auf die Plattform von Valve kommen, und das alles genau zu dem Zeitpunkt, an dem ein großer neuer Patch auf dem aktuellen Build eingetroffen ist.

Dieser Patch gilt als The Wailing Tower Update und brachte eine neue Karte, neue Feinde zum Kämpfen, neue Beute und Ausrüstung zum Finden und zusätzliche Funktionen mit sich. Ihr könnt das alles im neuesten Trailer für das Spiel unten in Aktion sehen.

HQ

Was die Frage betrifft, wann Witchfire endlich den Early Access verlassen und als "vollständiges" Projekt debütieren wird, hat The Astronauts kürzlich ein wenig darüber gesprochen.