Witchfire verkauft 500.000 Einheiten, The Reckoning-Update erscheint jetzt

Das Dark-Fantasy-Action-RPG Witchfire ist zwar noch im Early Access, hat aber bereits Hunderttausende von Spielern weltweit beeindruckt. Das Spiel hat im Early Access mehr als 500.000 verkaufte Exemplare erreicht und verfügt über 1,7 Millionen Wunschlisten, da es Mitte 2026 als vollständiges Veröffentlichungsdatum ansieht.

The Astronauts hat Witchfire mit zahlreichen neuen Inhalten im The Reckoning-Update verstärkt, das am Wochenende live ging. Das Update fügt dem Spiel vier Nahkampfwaffen hinzu, was das Novum für Witchfire markiert, sowie drei neue Schusswaffen und einen Ort, um sie auf dem neuen Schießstand zu üben.

Ein interaktives Bestiarium wurde hinzugefügt, zusammen mit neuen Bossen, Steam Deck-Verifikation und mehr. Eine vollständige Liste der Patchnotes findest du hier, und The Astronauts hat bereits auf die Kommentare der Spieler zum neuesten Update reagiert, wobei gestern ein neuer Patch (0.8.1) mit Fixes ausgerollt wurde.