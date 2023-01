Witchfire unterstützt die DLSS3-Technologie

HQ

Videospiele haben in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, wenn es um visuelle Wiedergabetreue und Qualität geht. 4K-Gaming wird immer häufiger, aber jeder, der versucht hat, Spiele mit maximalen visuellen Einstellungen zu spielen, weiß, dass bessere Grafiken auf Kosten der Leistung gehen. Technologieunternehmen haben also an ausgefallenen Wegen gearbeitet, um erstklassige Grafiken bereitzustellen und gleichzeitig flüssige Leistung zu liefern, und für Nvidia kommt dies in Form der DLSS3-Technologie.

DLSS3 ermöglicht es Benutzern, das Beste aus beiden Welten zu erhalten. Hochwertige Grafik, aber auch hohe und flüssige Frameraten. Während diejenigen, die eine Grafikkarte der RTX 40-Serie besitzen, wahrscheinlich bereits die Gelegenheit hatten, DLSS3 zu testen, wenn Sie es in einem vielversprechend aussehenden Rogue-Lite-Shooter in Aktion sehen möchten, suchen Sie nicht weiter als unten.

The Astronauts, der Entwickler hinter dem kommenden Witchfire, hat einen Blick auf das Spiel geworfen, das mit aktiviertem DLSS3 läuft, und angekündigt, dass, wenn das Spiel später in diesem Jahr im Early Access debütiert, der Titel das Feature unterstützen wird. Unnötig zu sagen, dass es das Spiel in der Tat sehr hübsch aussehen lässt.