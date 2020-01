Witcher-Romane: Verlag druckt 500.000 Exemplare, um steigende Nachfrage zu befriedigen

Obwohl The Witcher auf Netflix insgesamt durchwachsene Kritiken erhielt, ist die Serie weltweit noch immer ein Riesenerfolg. Das erfrischte Interesse an der Marke führte kürzlich zum Beispiel zu neuen Erfolgsmeldungen über die Spielerzahlen von The Witcher 3: Wild Hunt auf Steam, doch auch die epischen Romane sind wieder gefragt. Orbit, der Verlag von Andrzej Sapkowskis Witcher-Werken, meldete vergangene Woche, dass aufgrund der Popularität der Serie 500.000 neue Exemplare gedruckt werden mussten. Dadurch soll die gestiegene Nachfrage vorerst gedeckt werden:

"Die Nachfrage nach allen acht Büchern der Reihe ist im letzten Jahr im Vorfeld der Einführung der Netflix[-Serie] stetig gestiegen. Seit der Veröffentlichung war der Umsatz in allen Formaten - Print, E-Book und Audio - phänomenal und die US-Division von Orbit druckt derzeit über 500.000 Exemplare, um die außergewöhnliche Nachfrage zu befriedigen."

2021 kehrt die Netflix-Serie mit einer zweiten Staffel zurück. Ein The Witcher 4 von CD Projekt Red dürfte noch viele Jahre auf sich warten lassen.