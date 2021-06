WitcherCon: CD Projekt Red wird keinen neuen Witcher-Teil ankündigen

Am 9. Juli findet die WitcherCon statt - ein offizieller Livestream zur Witcher-Marke. Eine zentrale Rolle dürfte die langerwartete, zweite Staffel der Netflix-Serie rund um Geralt und Co. spielen. Zudem hoffen wir auf Lebenszeichen der Next-Gen-Versionen von The Witcher 3: Wild Hunt. Auf die Ankündigung eines neuen Spiels sollten wir allerdings nicht hoffen.

Via offizieller WitcherCon-Homepage wenden sich CD Projekt RED an ihr Publikum und versuchen, falschen Erwartungen vorzubeugen:"Falls Ihr Euch fragt: Auf der WitcherCon wird kein neues Witcher-Spiel angekündigt. Trotzdem gibt es viele Gründe zum Einschalten. Freut euch auf die baldige Enthüllung des Programmablaufs!"

