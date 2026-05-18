Witcher-Spin-off Project Sirius findet neuen Hauptautor

Project Sirius, eines der vielen Spiele, an denen CD Projekt Red gerade arbeitet, hat einen neuen leitenden Autor gefunden. Das Spiel wurde uns ursprünglich als Mehrspieler-Spin-off von The Witcher vorgestellt. Anfang 2023 wurde das Projekt jedoch neu gestartet, wobei CD Projekt Red meinte, es sei besser, früh Kosten zu sparen, als sich später mit größeren Problemen auseinandersetzen zu müssen.

Dann gab es letztes Jahr Entlassungen beim Entwickler von Project Sirius, The Melasses Flood, das Studio wurde dann vollständig in CD Projekt Red integriert und die Arbeit ging von dort aus weiter. Nun haben wir ein Update zu einem der Hauptpersonen hinter dem Spiel, da Kwan Perng in den sozialen Medien bestätigt hat, dass er der leitende Autor von Project Sirius bei CD Projekt Red sein wird.

Das zeigt uns, dass die Entwicklung des Projekts wahrscheinlich noch ziemlich früh ist, also erwarten Sie keinen überraschenden Release in diesem oder nächstem Jahr. Allerdings kann ein neuer Lead Writer an mehreren Entwicklungspunkten an ein Projekt gebunden werden. Perngs Haupterfahrung liegt in der Erschaffung der Geschichten für Destiny 2: The Final Shape und Guild Wars 2: End of Dragons, wo er der narrative Hauptcharakter war. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was er für das The Witcher-Spin-off vorbereitet hat.