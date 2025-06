Witcher 4 geht zuerst auf die Konsole: 60 FPS sind das Ziel

HQ

The Witcher 4 folgt einer "Konsole zuerst"-Strategie mit einem Ziel von 60 FPS. Dies verrieten die Entwickler in einem Interview mit Digital Foundry, in dem sie auch erwähnten, dass selbst das weniger leistungsstarke Series-S-Modell The Witcher 4 mit stabilen 60 FPS laufen soll – obwohl es "extrem herausfordernd" sein wird. Das bedeutet auch, dass ein großer Fokus auf die Optimierung des Spiels über verschiedene Plattformen hinweg gelegt wird.

Der technische Aufwand ist umfangreich und erfordert eine sorgfältige Priorisierung der Codebasisstruktur, Rendering-Optimierungen und Tests in einer Vielzahl von Umgebungen. Die Series S stellt zwar die größte Herausforderung dar, aber das Ziel ist klar: ein stabiles und geschmeidiges Spielerlebnis auf allen Konsolen. CD Projekt Red möchte vermeiden, die Fehler von Cyberpunk 2077 zu wiederholen und strebt ein ausgefeiltes Launch-Erlebnis an.

Im Gespräch mit Digital Foundry sagte das Team:

"Ich würde sagen, dass 60 FPS auf der Series S definitiv eine extreme Herausforderung sein werden, sagen wir einfach, dass das etwas ist, das wir herausfinden müssen."

Glaubst du, dass CDPR es schaffen wird – und auf welcher Konsole planst du, The Witcher 4 zu spielen?