Witchbrook wurde auf 2026 verschoben

Wenn ihr euch schon immer auf die gemütliche Simulation von Chucklefish, Witchbrook gefreut habt, haben wir ein paar Neuigkeiten für euch. Das Indie-Projekt hat sich verzögert und wird nicht mehr wie erwartet im Winter 2025 starten.

In einem Update-Blogbeitrag wird enthüllt, dass Witchbrook nun im Jahr 2026 erscheinen wird, und der Grund für die Verzögerung des Spiels wird wie folgt erklärt:

"Witchbrook ist ein großes Projekt - und es nimmt genau so Gestalt an, wie wir es uns erhofft haben; voller Charme, Tiefe und Detailreichtum! In unserem ersten Blog haben wir unser Ziel geteilt, eine lebendige, atmende Welt zu schaffen, die ihr erkunden könnt, und da wir all diese Elemente zusammenbringen, nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen, um sicherzustellen, dass sich die Welt reichhaltig, immersiv und lebendig anfühlt."

Zugegeben, die Verzögerung wird einige zusätzliche Inhalte in der vollständigen Launch-Version des Spiels bedeuten, darunter "zusätzliche aufregende Möglichkeiten, einschließlich zusätzlicher Plattformen und Sprachunterstützung, die wir ursprünglich nicht geplant hatten!"

Und um mehr über das Spiel zu erfahren, hat der Entwickler sogar eine interaktive Karte veröffentlicht, auf der die Leute sehen können, was das weitere Gebiet von Mossport bereithält. Hier können Sie die Umgebung erkunden.