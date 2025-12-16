Witchbrook wird unter Inspiration von Studio Ghibli und Google Street View entwickelt

HQ

Chucklefish hat sich als Pixel-Experten einen Namen gemacht und uns im Laufe der Jahre mit retro-inspirierten und gefeierten Abenteuern wie Starbound und Wargroove verwöhnt. Auf der Bilbao International Game Conference traf sich unser Korrespondent David Caballero mit der erfahrenen Künstlerin Jade Evans von Chucklefish, um über das Studio und ihre Arbeit zu sprechen.

Das Gespräch berührte die Herausforderungen von pixelbasierten Spielen, bei denen es nicht so einfach ist, Emotionen und Ähnliches zu veranschaulichen. Doch das störte Evans nicht, die sagte, sie "mag, wie winzig die Figuren sind. Einige davon sind nur etwa 40 Pixel hoch, und was man darin unterbringen kann, ist, komplexe Gesichtsanimationen unterzubringen, was irgendwie mit so kleinem Maßstab möglich ist."

Wenn überhaupt, sieht sie Pixel als lohnende Herausforderung, bei der sie zeigen möchte, was sie innerhalb der bestehenden Grenzen erreichen können, schließt aber den Einsatz moderner Effekte manchmal zur Verbesserung des Endergebnisses nicht aus:

"Ich mag diese Herausforderungen wirklich sehr, und Chucklefish im Allgemeinen, wir sind sehr begeistert davon, was wir mit diesen Grenzen machen können, wirklich zu pushen. Es gibt Dinge, die Pixel-Puristen als großartig bezeichnen würden, also verschiedene Lichteffekte oder Kamerabewegungen zu kombinieren – das war damals mit traditioneller Pixelkunst nicht möglich, und es ist wirklich spannend, 3D-Elemente kombinieren zu können, die heute sehr verbreitet sind, 3D-Elemente zu kombinieren, wirklich schöne Shader, Lichteffekte."

Ho spricht auch darüber, wie sie an das kommende Witchbrook herangeht und wo sie Inspiration für die pulsierende Stadt mit ihren kurvigen Straßen findet:

"Was die Produktion angeht, fangen wir mit der Konzeption und Forschung an, indem wir versuchen, aus der realen Welt zu erforschen. Viel Inspiration kommt von Studio Ghibli, besonders von Animationen wie Kikis Lieferservice."

Es stellt sich jedoch heraus, dass das Studio auch ein unerwarteteres Werkzeug verwendet:

"Ich bekomme Einflüsse von Google Street View, um Ideen zu bekommen, wie wir Straßen schön aussehen lassen oder Gebäude schön aussehen lassen können, wenn wir versuchen, Fotos zu machen."

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an, komplett mit Untertiteln, um mehr über das vielversprechende Witchbrook zu erfahren. Ursprünglich war geplant, es dieses Jahr zu veröffentlichen, aber leider wurde es verschoben und wird nun 2026 veröffentlicht.