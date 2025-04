Wissenschaftlern ist es endlich gelungen, einen riesigen Tintenfisch in seiner natürlichen Umgebung zu filmen

HQ

Es gibt viele Arten, über die wir nur wenig wissen. Ein Beispiel ist der kolossale Tintenfisch, der nach seiner ersten Entdeckung vor etwa 100 Jahren noch nie in seiner natürlichen Umgebung nachgewiesen wurde, vor allem, weil er dazu neigt, in sehr, sehr tiefen Teilen des Ozeans zu leben. Es gab schon früher Filmmaterial von diesen Kreaturen, aber es waren immer nur Aufnahmen von sterbenden Erwachsenen, die an die Oberfläche kamen und in der Nähe von Fischerbooten gesichtet wurden. Diese neueste Entwicklung ist das erste Mal, dass eines der Lebewesen in seinem natürlichen Lebensraum gesehen wurde.

Laut BBC News ist der Haupthaken, dass es sich nicht um einen ausgewachsenen kolossalen Tintenfisch handelt, sondern um einen jungen, der nur etwa 30 cm lang ist. Er wurde von Wissenschaftlern gefangen, die ein namenloses Schiff in der Nähe der Sandwichinseln im Südatlantik in einer Tiefe von etwa 600 Metern betrieben, was fast zwei übereinander gestapelten Eiffeltürmen entspricht.

Das Filmmaterial wurde im März von einem Team unter der Leitung des Akademikers University of Essex aufgenommen, das sich auf eine 35-tägige Mission begab, um neue Wasserlebewesen zu finden und aufzuzeichnen. Der kolossale Tintenfisch ist zwar nicht "neu", aber definitiv eine Leistung, auf die man stolz sein kann. Schauen Sie sich das Filmmaterial unten an (Scientific American.

Die nächste Herausforderung wird darin bestehen, einen erwachsenen Riesenkalmar in seinem natürlichen Lebensraum zu finden und zu fangen, was man für einfacher halten würde als die Entdeckung eines Jungkalmars, da er bis zu sieben Meter lang und etwa eine halbe Tonne schwer werden kann.