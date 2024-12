Wissenschaftler versuchen, der Sonne so nahe zu kommen wie nie zuvor

HQ

Eine Raumsonde der Nasa versucht, der Sonne so nahe wie nie zuvor zu kommen. Die Wissenschaftler schicken die Parker Solar Probe nicht nur ins All, um zu sehen, ob sie verglüht, sondern hoffen, dass sie die Reise überleben wird.

Die Sonde ist derzeit außer Betrieb, und das wird auch noch einige Tage dauern. Ob er überlebt hat, werden wir am 28. Dezember wissen, wenn er voraussichtlich ein Signal aussenden wird. Wir hoffen, dass diese Mission, wenn sie erfolgreich ist, uns helfen wird, besser zu verstehen, wie die Sonne funktioniert.

Dr. Nicola Fox, Leiterin der Wissenschaftsabteilung der Nasa, sagte der BBC, dass "die Menschen seit Jahrhunderten die Sonne studieren, aber man erlebt die Atmosphäre eines Ortes erst, wenn man ihn tatsächlich besucht. Und so können wir die Atmosphäre unseres Sterns nicht wirklich erleben, wenn wir nicht durch ihn hindurchfliegen."

Die Parker Solar Probe startete 2018 und ist insgesamt 21 Mal an der Sonne vorbeigeflogen, aber dies ist ihre bisher engste Begegnung. Er wird 3,8 Millionen Meilen von der Sonne entfernt sein, was nicht nah klingt, aber wir sind 93 Millionen Meilen entfernt, und so wird die Parker Solar Probe die Hitze spüren.

