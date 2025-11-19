Wissenschaftler verfolgen, wann Menschen zum ersten Mal mit dem Küssen begonnen haben, und entdecken, dass es 20 Millionen Jahre zurückreicht

HQ

Wissenschaftler sagen heute, dass der erste Kuss vor etwa 20 Millionen Jahren stattfand, lange bevor der Mensch sich entwickelte, unter den Primatenvorfahren der Menschenaffen. Forscher der Universität Oxford und des Florida Institute of Technology kombinierten Beobachtungen des Primatenverhaltens mit evolutionären Daten, um zu schätzen, wann das Küssen erstmals auftauchte.

Durch die Durchführung von Millionen von Simulationen kam das Team zu dem Schluss, dass das Küssen wahrscheinlich zwischen 16,9 und 21,5 Millionen Jahren entstand. Ihre Definition von Küssen umfasst jeglichen nicht-aggressiven Mund-zu-Mund-Kontakt, sei es sexuell oder platonisch, wie familiäre Grüße oder freundliche Küsse.

Die Studie legt nahe, dass Küssen sich als Mittel entwickelt haben könnten, um die Partnereignung zu bewerten, sexuelle Erregung zu steigern oder soziale Bindungen zu stärken. Hinweise deuten auch darauf hin, dass Neandertaler und Menschen Küsse austauschten, da gemeinsame orale Mikroben auf Speichelübertragung vor zehntausenden von Jahren hinweisen.

Die Ergebnisse erscheinen in der Zeitschrift Evolution and Human Behavior.