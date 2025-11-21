Wissenschaftler schickten Moos in das Vakuum des Weltraums... Heute zeigen sie, dass sie 283 Tage überlebt hat

HQ

Forscher in Japan berichteten, dass Moossporen, die neun Monate lang im offenen Weltraum ausgesetzt waren, nach der Rückkehr zur Erde überlebten und wachsen konnten, was neuen Optimismus für die zukünftige Weltraumlandwirtschaft weckt.

Die Sporen wurden 2022 zur Internationalen Raumstation gebracht und 283 Tage lang außerhalb der Station angebracht, wobei sie extremen Temperaturen, Strahlung und dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt waren. Sie wurden Anfang 2023 zur Erde zurückgebracht und im Labor getestet. Wissenschaftler sagten, dass die meisten Sporen lebensfähig blieben und keimen konnten, was eine Widerstandsfähigkeit zeigt, die weit über die Erwartungen hinausgeht.

Die neue Studie legt nahe, dass einfache Pflanzen lange Zeiträume im Weltraum überstehen und möglicherweise Ökosysteme auf dem Mond oder Mars unterstützen könnten. Forscher glauben, dass die schützenden äußeren Schichten der Sporen sie vor Strahlung und anderen Schäden geschützt haben. Anhand der gesammelten Daten schätzte das Team, dass die Sporen im All bis zu 15 Jahre überleben könnten.

Die Forschung wurde in iScience veröffentlicht.