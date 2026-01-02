Wissenschaftler messen die Masse eines "unsichtbaren" abtrünnigen Planeten ohne Stern: So haben sie es gemacht

HQ

Nicht alle Planeten haben den Luxus, einen Stern zu umkreisen. Manche wandern einsam durch die Galaxie, ungebunden und unsichtbar, bis jetzt... Astronomen haben die Masse und Entfernung eines dieser abtrünnigen Planeten gemessen und bieten damit einen seltenen Einblick in das Leben eines kosmischen Drifters.

Der neu entdeckte Planet hat etwa ein Fünftel der Masse Jupiters und liegt fast 10.000 Lichtjahre von der Erde entfernt in Richtung des Herzens der Milchstraße. Seine Größe deutet auf einen Ursprung in einem Planetensystem hin, das wahrscheinlich nach einem chaotischen Gravitationswechsel mit einem Geschwisterplaneten oder vorbeiziehenden Stern in den interstellaren Raum geschleudert wurde.

Diagramm, das zeigt, wie sie es gemacht haben // Shutterstock

Solch einsame Welten zu erkennen ist keine leichte Aufgabe. Ohne einen Stern, der sie beleuchtet, sind abtrünnige Planeten praktisch unsichtbar. Astronomen entdecken sie indirekt, durch gravitative Mikrolinsen: Wenn ein Planet vor einem fernen Stern vorbeifährt, biegt sich seine Gravitation und verstärkt das Sternenlicht, wodurch eine flüchtige Aufhellung entsteht. Die Bestimmung der Masse des linsenden Objekts erfordert die Kenntnis seiner Entfernung – ein berüchtigt kniffliges Problem, wenn der Planet keinen Wirtsstern hat, der Kontext liefert.

Diesmal war das Glück auf ihrer Seite. Bodengestützte Teleskope in Chile, Südafrika und Australien erfassten das Ereignis erstmals am 3. Mai 2024, während das Gaia-Weltraumteleskop es sechsmal innerhalb von 16 Stunden beobachtete. Gaias Aussichtspunkt, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, bot eine etwas andere Perspektive, sodass Wissenschaftler die Entfernung des Planeten triangulieren konnten, ähnlich wie unsere beiden Augen die Tiefe messen. Mit der Entfernung in der Hand konnten sie endlich seine Masse berechnen: etwa 22 Prozent der Jupiters.

Die Entdeckung zeigt die Kraft koordinierter Beobachtungen, und Forscher sagen, dass sie die Tür öffnet, um weitere abtrünnige Planeten im Detail zu untersuchen. Das kommende Nancy Grace Roman Space Telescope, mit seiner Fähigkeit, den Himmel 1.000-mal schneller als Hubble zu scannen, könnte unzählige weitere dieser kosmischen Wanderer entdecken. Und natürlich, wenn Sie mehr Details erfahren möchten: Die Forschung wurde in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht.