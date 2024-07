Wissenschaftler haben einen Löffel entwickelt, der Demenzpatienten helfen soll

HQ

Die schlauen Leute von der University of Sheffield haben eine Erfindung entwickelt, die Demenzkranken helfen soll, sich an den Geschmack bestimmter Lebensmittel zu erinnern und ihnen zu helfen, ein gesundes Ernährungsniveau aufrechtzuerhalten.

Das Produkt ist als Tasty Spoon bekannt und soll Elektrostimulation verwenden, um den Geschmack zu verbessern und denjenigen zu helfen, die mit Geschmacksverlust zu kämpfen haben, und um ihnen bei der Bekämpfung von Mangelernährung zu helfen, wobei das Produkt von der Geschichte eines Mannes inspiriert wurde, der fünf Jahre lang nur Toast aß, weil ihm der Geschmackssinn fehlte, der ihm helfen würde, zwischen Lebensmitteln zu unterscheiden.

Dr. Christian Morgner von Sheffield University Tasty Spoon sagte über: "Ein Geschmacksverlust kann den Genuss von Lebensmitteln beeinträchtigen, was sich auf das Wohlbefinden der Patienten auswirkt, da Essen eine so wichtige Rolle in unserem Leben spielt. Dies ist besonders häufig bei Patienten der Fall, die allein oder in öffentlichen Pflegeheimen mit allgemeinerer Ernährung leben. In einer herzlichen Enthüllung teilte eine Person mit, dass sie in den letzten fünf Jahren nur Toast gegessen hat, da es für ihn keinen Unterschied zwischen Toast und einem normalen Sonntagsbraten gibt."

Im Moment befindet sich eine funktionierende Version von Tasty Spoon in der Entwicklung, mit Plänen, die Auswirkungen des Löffels auf Demenzkranke zu testen und zu erforschen, sobald ein Proof-of-Concept erstellt wurde.

