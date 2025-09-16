Wissenschaftler haben die DNA von Leonardo Da Vinci fast geknackt

HQ

Wer war Leonardo Da Vinci? Was für ein Mensch war er, wie war seine körperliche Gesundheit, waren viele seiner Werke überhaupt authentisch? All dies sind Fragen, die Wissenschaftler nun beantworten wollen, indem sie eine umfangreiche genetische Untersuchung durchführen, um die DNA des berühmten Erfinders zu lokalisieren.

Laut Science Daily steht die Untersuchung kurz vor dem Abschluss. Wissenschaftler haben DNA aus 21 Generationen durchkämmt, beginnend mit Da Vincis lebenden Nachkommen, und scheinen sich nun der DNA des Künstlers, Wissenschaftlers und Erfinders zu nähern.

Diese Bemühungen wurden von einer Organisation namens Leonardo da Vinci DNA Project unternommen, die auch für die Bestätigung der Existenz des Grabmals der Familie Da Vinci in der Kirche Santa Croce in Vinci verantwortlich war. Die Hoffnung ist, dass dieser Ort DNA für Da Vincis unmittelbare Familienmitglieder liefern wird.

Bei der genetischen Rückverfolgung wurde eine Methode verwendet, die die Informationen der Y-Chromosomen über Generationen hinweg verfolgt hat, und der Prozess der Verfolgung von Da Vinci-DNA über mehrere Jahrhunderte hinweg wurde in dem neuen Buch Genia Da Vinci dokumentiert, das von Experten der Leonardo Da Vinci Heritage Association veröffentlicht wurde. Dazu wird auch ein demnächst erscheinender Dokumentarfilm und sogar ein internationaler Film passen.

