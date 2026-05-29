Wissenschaftler glauben, endlich das Rätsel um T-Rex' winzige Arme gelöst zu haben

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Ein Detail, das Wissenschaftler schon lange verwirrt, wenn es um Tyrannosaurus rex, den ungekrönten König der Dinosaurier, geht, sind seine winzigen Arme und ihre eigentliche Funktion. Wissenschaftler glauben nun, die Antwort zu haben.

Eine neue Studie, in der Forscher über 80 verschiedene fleischfressende Dinosaurierarten analysierten, hat ein klares Muster aufgezeigt. Es gibt starke Hinweise darauf, dass mit der Vergrößerung der Schädel dieser Tiere auch ihre Vordergliedmaßen kleiner wurden. Diese Korrelation wurde bei mehreren verschiedenen Gruppen fleischfressender Dinosaurier beobachtet und weist auf einen klaren evolutionären Trend hin, der unabhängig von der Art auftrat.

Die Forscher vermuten außerdem, dass diese größeren Dinosaurier – insbesondere die fleischfressenden – sich beim Jagen und Töten von Beute immer mehr auf ihre kräftigen Kiefer und massiven Köpfe verließen. Als dies zu ihrer Hauptwaffe wurde, nahm der Bedarf an großen, starken Armen ab, was möglicherweise auch zu ihrer Schrumpfung im Laufe der Evolution führte.