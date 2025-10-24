Wissenschaftler finden neue Hintertür zum Atmen des Menschen: Durch den Hintern

HQ

Dies mag einer der unerwartetsten Meilensteine in der modernen Wissenschaft sein, aber Forscher haben die enterale Beatmung (ein Prozess, bei dem Sauerstoff durch das Rektum abgegeben wird) zum ersten Mal erfolgreich am Menschen getestet. Die Ergebnisse? Absolut sicher.

Die Studie, die in Med veröffentlicht wurde, bestätigt, dass diese sogenannte "Po-Breathing"-Technik bei den 27 gesunden männlichen Freiwilligen, die teilnahmen, keine schwerwiegenden Nebenwirkungen verursachte. Anstelle von Luft verwendete das Team eine Flüssigkeit namens Perfluordecalin.

Die Teilnehmer erhielten dieses Mal keinen Sauerstoff (dies war nur eine Sicherheitsstudie), aber das Ergebnis ebnet den Weg für zukünftige Tests mit sauerstoffhaltigem Perfluordecalin, das Patienten mit Atemversagen oder Neugeborenen, die nach der Geburt Schwierigkeiten beim Atmen haben, helfen könnte.

"Die enterale Beatmung ist nicht dazu gedacht, mechanische Beatmungsgeräte zu ersetzen", erklärte der leitende Forscher Takanori Takebe vom Cincinnati Children's Hospital und der Universität Osaka, "sondern als ergänzender Weg zur Sauerstoffversorgung."

Die Idee wurde von bestimmten Fischen und Amphibien inspiriert, die unter Wasser Sauerstoff über ihren Darm aufnehmen können. Und ja, bevor Sie fragen, dies ist nicht das erste Mal, dass wir sauerstoffhaltige Flüssigkeiten in Aktion sehen. Erinnern Sie sich an The Abyss (1989). Oder schauen Sie sich das Video oben an.

Das Konzept brachte dem Team von Takebe 2024 den Ig-Nobelpreis ein, eine augenzwinkernde Auszeichnung, die an wissenschaftliche Errungenschaften vergeben wird, die "Menschen zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen". Und jetzt scheint es, dass sich das Lachen in eine lebensrettende Innovation verwandeln könnte.

Als nächstes? Testen der Technik an Patienten mit echter Atemnot.