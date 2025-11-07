Wissenschaftler erstellen ersten detaillierten Atlas der Entwicklung des menschlichen Gehirns vom Embryo bis zum Erwachsenenalter

HQ

Forscher haben den ersten Entwurf von Atlanten fertiggestellt, die zeigen, wie sich Gehirnzellen von den frühesten Lebensstadien bis zum Erwachsenenalter bilden und reifen, ein Meilenstein, der Wissenschaftlern helfen könnte, Erkrankungen wie Autismus, ADHS, Schizophrenie und Hirntumor besser zu verstehen.

Die Arbeit, die Teil des BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN) der US-amerikanischen National Institutes of Health ist und in Nature veröffentlicht wurde, zeichnet die Gehirnentwicklung von Menschen und Mäusen nach und zeigt, wie Gene ein- und ausgeschaltet werden, wenn sich Zellen spezialisieren und sich in komplexen Netzwerken organisieren.

Ein detaillierter Bauplan des sich entwickelnden Gehirns

Die Studien, die in Nature und verwandten Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, identifizierten bisher unbekannte Gehirnzelltypen und Schlüsselgene, die ihre Entwicklung steuern. Die Ergebnisse verdeutlichen auch, was das menschliche Gehirn einzigartig macht, einschließlich seiner ungewöhnlich langen Reifezeit.

Durch den Vergleich von menschlichen und tierischen Gehirnen wollen Wissenschaftler herausfinden, was die menschliche Intelligenz antreibt und wie Entwicklungsprozesse bei Krankheiten schief laufen. Die Forscher hoffen, dass der Atlas schließlich präzise gen- und zellbasierte Therapien für neurologische und psychiatrische Erkrankungen ermöglichen wird.