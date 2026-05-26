Wissenschaftler entdecken winzige blaue Oktopus tief unter den Galápagos

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Wissenschaftler haben eine winzige neue Oktopusart entdeckt, etwa so groß wie ein Golfball, in einer Tiefe von 1.800 Metern vor den Galápagos-Inseln. Das leuchtend blaue kleine Wesen wurde erstmals 2015 gesichtet, als es vor der Kamera eines ferngesteuerten Unterwasserroboters erschien. Aber erst jetzt wurde die Art offiziell klassifiziert.

Das ursprüngliche Problem war, dass die Forscher nur ein einziges Exemplar des Oktopus zur Verfügung hatten und daher das Tier nicht sezieren wollten. Stattdessen nutzten Forscher fortschrittliche CT-Scans, um detaillierte 3D-Modelle seiner inneren Organe zu erstellen, ohne sie zu schädigen.

Microeledone galapagensis, der Name des neuen Oktopus, ist eine weitere Erinnerung daran, wie wenig wir tatsächlich über die Tiefsee wissen, und Forscher glauben, dass es wahrscheinlich noch viele weitere Arten unter der Oberfläche gibt, die noch entdeckt werden müssen.