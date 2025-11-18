Wissenschaftler entdecken Spuren von photosynthetischem Leben, die eine Milliarde Jahre älter sind als bisher bekannt

HQ

Forscher haben einige der ältesten Beweise für sauerstoffproduzierendes Leben auf der Erde identifiziert, chemische Spuren in mindestens 2,5 Milliarden Jahre alten Gesteinen sowie zusätzliche biologische Signaturen in 3,3 Milliarden Jahre altem Material entdeckt. Die Entdeckung verschiebt den Rekord für uralte photosynthetische Organismen um fast eine Milliarde Jahre.

Das Team unter der Leitung von Dr. Robert Hazen und Dr. Katie Maloney nutzte maschinelle Lernalgorithmen, um subtile chemische "Flüstern" in Steinen zu erkennen, die auf das Vorhandensein uraltes Lebens hinweisen. Diese Algorithmen wurden darauf trainiert, biologische Signale von modernen Pflanzen-, Tier- und sogar meteoritischen Molekülen zu unterscheiden, wobei eine Genauigkeit von 90 % erreicht wurde.

"Altes Leben hinterlässt mehr als nur Fossilien; es hinterlässt chemische Echos", sagt Hazen. Maloney fügt hinzu, dass diese Technik es Wissenschaftlern ermöglicht, "das Tiefenzeitfossilien auf neue Weise zu lesen" und die Suche nach Leben auf anderen Planeten steuern könnte. Die Ergebnisse könnten auch Licht auf die Ursprünge des Großen Sauerstoffergussereignisses werfen, als die Erdatmosphäre vor etwa 2,4 Milliarden Jahren begann, Sauerstoff zu sammeln.

Vor dieser Entdeckung datierte das älteste zuverlässig identifizierte photosynthetische Leben 1,7 Milliarden Jahre alt. Durch die Erweiterung dieses Spektrums liefert die Forschung neue Einblicke in die frühe Evolution des Lebens auf der Erde und das Potenzial für uraltes Leben anderswo im Sonnensystem. Die Studie ist in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht.