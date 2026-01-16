Wissenschaftler entdecken eine riesige, verborgene Welt unter dem Eis der Antarktis

HQ

Seit Jahrzehnten verdeckt der riesige Eisschild der Antarktis das, was darunter liegt. Nun haben Wissenschaftler die bisher detaillierteste Karte der unter dem Eis verborgenen Landschaft erstellt und eine überraschend vielfältige Welt aus Bergen, tiefen Schächten, weiten Tälern und Tausenden kleiner Hügel offenbart.

Mit hochauflösenden Satellitendaten und einer Technik, die verfolgt, wie sich Eis über die Oberfläche bewegt, konnten Forscher die Form des darunterliegenden Landes rekonstruieren, selbst in Gebieten, die nie direkt untersucht worden waren. Das Ergebnis ist das erste vollständige Bild des subglazialen Geländes auf dem gesamten Kontinent.

Eine dieser Karten... // Shutterstock

Diese verborgene Landschaft spielt eine Schlüsselrolle dabei, wie sich das Eis in der Antarktis verhält, wenn sich das Klima erwärmt. Unebenes und unebenes Gelände können den Eisfluss zum Ozean verlangsamen, während glattere Flächen es ermöglichen, sich schneller zu bewegen. Zu wissen, was sich unter dem Eis verbirgt, hilft Wissenschaftlern, besser vorherzusagen, wie schnell schmelzendes Eis den globalen Meeresspiegel steigen lassen könnte.

Die Karte identifizierte mehr als 30.000 zuvor unbekannte Hügel und unterstreicht, wie wenig über die Grundlagen der Antarktis bekannt war. Der Kontinent, der etwa 70 % des in Eis eingefrorenen Süßwassers der Welt enthält, ist größer als Europa und von dramatischen geologischen Kräften geprägt, die Millionen von Jahren zurückreichen. Zum Vergleich: Bis jetzt waren Teile der Antarktis unter dem Eis weniger gut kartiert als die Oberfläche des Mars...

Für weitere Informationen wurde die Studie gerade in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht.