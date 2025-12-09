Wissenschaftler entdecken die größte bekannte rotierende Struktur von Galaxien und dunkler Materie

HQ

Wissenschaftler haben identifiziert, was offenbar die größte je im Universum beobachtete rotierende Struktur ist: ein riesiges Filament aus Galaxien, Gas und dunkler Materie, das sich etwa 50 Millionen Lichtjahre erstreckt.

Die fadenartige Struktur, etwa 140 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, enthält fast 300 Galaxien und wurde hauptsächlich mit Südafrikas MeerKAT-Radioarray untersucht. Forscher sagen, dass das Filament als Ganzes rotiert, während auch einzelne Galaxien sich drehen, wodurch eine geschichtete Bewegung entsteht, die hilft, die Form des kosmischen Netzes nachzuzeichnen.

Aktuelle Daten machen diese Strukturen schwer nachweisbar

Messungen zeigen entgegengesetzte Bewegungen auf jeder Seite des Filaments, was auf eine Rotationsgeschwindigkeit von etwa 396.000 km/h hindeutet und neue Einblicke darin gibt, wie sich großräumige kosmische Strukturen verhalten und wie Materie sich im Universum ansammelt.

Filamente bilden das Rückgrat des kosmischen Netzes, verbinden dichte Galaxienhaufen und umliegende riesige, leere Regionen. Wissenschaftler erwarten, dass es mehr rotierende Strukturen gibt, sagen aber, dass aktuelle Daten sie schwer nachweisbar machen. Die Studie wurde in der Zeitschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht.