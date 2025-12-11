Wissenschaftler entdecken den Moment, in dem Menschen zum ersten Mal Feuer machten

HQ

Wissenschaftler im Vereinigten Königreich haben den ältesten bekannten Beweis für absichtliches Feuermachen durch Menschen entdeckt: einen Neandertalerherd, der etwa 415.000 Jahre alt ist. Die Entdeckung, die in einer ehemaligen Ziegel-Tongrube nahe Barnham in Suffolk gemacht wurde, verschiebt den Zeitplan für kontrolliertes Feuer viel früher als bisher angenommen.

Ältester bekannter Beweis für vorsätzliches Feuermachen durch Menschen

Forscher fanden erhitzten Ton, zerbrochene Feuersteinwerkzeuge und zwei Stücke Eisenpyrit (ein Mineral, das Funken wirft, wenn es gegen Feuerstein schlägt), was darauf hindeutet, dass frühe Menschen absichtlich Feuer an der Fundstelle erzeugten und wiederholt nutzten. Der Kamin stand neben dem, was einst eine Wasserstelle war, und scheint ein regelmäßiger Campingplatz gewesen zu sein.

Das Team sagt, die Beweise zeigen, dass Neandertaler Pyrit speziell transportiert haben, um Feuer zu machen, was alte Annahmen über ihre Fähigkeiten infrage stellt. Bis heute datieren die frühesten Beweise für Feuermachen nur etwa 50.000 Jahre in Nordfrankreich. Dieser neue Fund zeigt, dass die frühen Neandertaler weitaus fortschrittlicher waren, als oft dargestellt wird.

Der früheste Beweis datiert auf nur etwa 50.000 Jahre vor

Kontrolliertes Feuer wäre zentral für das Überleben in kälteren Klimazonen wie Großbritannien gewesen, hätte Kochen, Wärme, nächtliche Zusammenkünfte ermöglicht und möglicherweise die Entwicklung sozialer Bindungen und Sprache unterstützt. Kochen half auch frühen Menschen, härtere Lebensmittel zu verdauen und so Energie für das Gehirnwachstum freizusetzen.

Die Fundstelle ist älter als die frühesten Fossilien von Homo sapiens, was darauf hindeutet, dass Neandertaler die Feuermacher waren. Obwohl in Barnham keine menschlichen Überreste gefunden wurden, stützen nahegelegene Funde von Neandertalerknochenfragmenten den Fall. Tests zeigen, dass der Herd wiederholt bei Temperaturen über 700 °C brannte, was eine bewusste Nutzung und nicht ein natürliches Feuer bestätigt. Für weitere Informationen wurde die Forschung am Mittwoch in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.