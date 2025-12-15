Wissenschaftler entdecken, dass dieses uralte Skelett zu einem bisher unbekannten menschlichen Vorfahren gehören könnte

HQ

Wissenschaftler sagen, dass Little Foot , eines der vollständigsten frühen menschlichen Fossilien, laut einer Studie australischer Forscher eine völlig neue Hominin-Art darstellen könnte.

Das 3,7 Millionen Jahre alte Skelett, das in den Sterkfontein-Höhlen Südafrikas entdeckt und 2017 enthüllt wurde, steht seit langem in Debatten. Einige Experten klassifizierten ihn als Australopithecus africanus, während andere argumentierten, es handele sich um Australopithecus prometheus.

Die neue Studie, veröffentlicht im American Journal of Biological Anthropology, ergab, dass Little Foot keiner der Arten entspricht. Forscher identifizierten entscheidende Unterschiede an der Schädelbasis, einem Bereich, der sich durch die Evolution selten verändert, was darauf hindeutet, dass er zu einem nicht entprobten, bisher unbekannten menschlichen Vorfahren gehören könnte.

Wenn bestätigt, könnte der Fund einen völlig neuen Zweig zum menschlichen Stammbaum hinzufügen. Die Autoren verzichteten darauf, eine neue Art offiziell zu benennen, und sagten, dies solle von dem Team erfolgen, das das Fossil über zwei Jahrzehnte ausgegraben hat.