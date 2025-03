Wissenschaftler, die versuchen, das Wollmammut zurückzubringen, erschaffen eine Wollmaus

HQ

Seit Jahren experimentieren Wissenschaftler mit der Genetik in der Hoffnung, ausgestorbene Arten wie das Wollmammut zurückzubringen. Das in Texas ansässige Unternehmen Colossal Biosciences hat mit der Ankündigung, das Mammut und den Dodo-Vogel zurückzubringen, für Schlagzeilen gesorgt.

Colossal Biosciences konzentriert sich auf die Identifizierung von Schlüsselmerkmalen ausgestorbener Tiere in der Hoffnung, sie genetisch in lebende Tiere verwandeln zu können. Dies könnte nicht nur ausgestorbene Tiere zurückbringen, sondern auch dazu beitragen, gefährdete Arten zu erhalten, die wir derzeit auf der Erde haben.

Letzte Woche ergaben Recherchen des Unternehmens, dass es ihnen gelungen war, eine Maus mit langen, dicken, wolligen Haaren zu erschaffen. Der Plan ist nun, das Gleiche mit den asiatischen Elefanten zu tun, aber es gibt Kritiker, die nicht glauben, dass dies etwas zurückbringt.

"Man erweckt eigentlich nichts wieder zum Leben - man bringt die alte Vergangenheit nicht zurück", sagte Christopher Preston, ein Wildtier- und Umweltexperte an der University of Montana (via Sky News). "Man kann vielleicht das Haarmuster eines asiatischen Elefanten verändern oder an die Kälte anpassen, aber es bringt kein Wollmammut zurück. Es verändert einen asiatischen Elefanten."

Die Ergebnisse müssen noch von unabhängigen Wissenschaftlern überprüft werden, also müssen wir abwarten, was aus der Erschaffung einer Wollmaus wird.