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Eine Gruppe von Wissenschaftlern ist laut Reuters nach Grönland aufgebrochen, um zu untersuchen, ob Gletscherschmelzen die atlantischen Strömungen stören könnte. Ein internationales Team von etwa 80 Experten und Crewmitgliedern wird fünf bis sechs Wochen damit verbringen, zu untersuchen, wie Grönlands schnell schmelzende Gletscher ins Meer eindringen.



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Der Bericht stellt fest, dass sich die Mission auf einen möglichen Klima-Kipppunkt konzentriert, da Forscher verstehen wollen, ob Süßwasser vom grönländischen Eisschild das atlantische Stromsystem beeinträchtigen könnte. Diese Strömungen helfen, das Klima Europas zu regulieren, sodass eine potenzielle Störung weiter zu extremeren Wetterbedingungen und steigendem Meeresspiegel beitragen könnte. Die Expedition wird seltene Daten unter dem Eis sammeln, da das Forschungsschiff RRS Sir David Attenborough das Tauchboot Boaty McBoatface [sic] transportiert, das bis zu 1.500 Meter unter die Gletschermischung (ein gemischter Ass) tauchen kann, um die Wechselwirkung zwischen Eis, Schnee und Meerwasser am Treffpunkt zwischen Gletschern und Ozean zu kartieren.