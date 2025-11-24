Wissenschaftler bergen die ersten Schätze aus dem spanischen Galeon San José, dem "heiligen Gral der Schiffswracks".

HQ

Kolumbianische Forscher haben eine Kanone, drei Münzen und einen Porzellanbecher aus den Tiefen der Karibik geborgen, wo die spanische Galeone San José 1708 nach einem britischen Angriff sank.

Die Galeone, die mit Schätzen nach Europa reist, um den spanischen Thronfolgekrieg zu finanzieren, soll Gold- und Silbermünzen, Smaragde und andere Wertgegenstände enthalten, die potenziell Milliarden von Euro wert sind. Das Wrack liegt etwa 600 Meter unter der Oberfläche.

Die Bergung ist Teil einer von der Regierung genehmigten wissenschaftlichen Expedition, die sich auf Forschung und nicht auf die Beschlagnahmung von Schätzen konzentriert. Die geborgenen Gegenstände werden in einem eigenen Labor konserviert.

Das Versenken der San José, das historisch einem britischen Hinterhalt zugeschrieben wird, ist weiterhin Gegenstand der Untersuchung, und rechtliche Streitigkeiten über den Besitz zwischen Spanien, Kolumbien und US-amerikanischen Investoren bestehen weiter. Für weitere Details sehen Sie sich das untenstehende Video an.