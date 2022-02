Wirtschaftsfonds aus Saudi-Arabien kauft 5 Prozent von Capcom und Nexon

HQ

In den letzten Jahren hat sich der Videospielmarkt zunehmend zentralisiert, da sich Entwickler und Publisher zusammenschließen, um unterschiedliche Stärken besser zu bündeln. Oft sind es große Unternehmen, wie Microsoft, Sony, EA und die Embracer Group, die kleinere Firmen aufkaufen, aber es gibt auf der Welt noch andere Interessenten, die mit ihrem Geld nicht haushalten müssen.

Dazu gehört der Staatsfonds "Public Investment Fund" des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Das Anlagekapital aus dem Mittleren Osten fließt vor allem in den Bereich Sport, allerdings wurde das Geld auch genutzt, um Unternehmen wie SNK, EA und Take-Two zu finanzieren (dem Fonds gehören übrigens auch Anteile von Activision Blizzard, die nach der Übernahme von Microsoft ausgezahlt werden).

Nun haben wir erfahren, dass Mittel aus diesem Fonds erneut in die Gaming-Branche fließen, denn Saudi-Arabien kauft sich mit einem Gesamtwert von über 1 Milliarde US-Dollar in die beiden Firmen Capcom und Nexon ein. Diese Summe spiegelt jeweils nur etwas über 5 Prozent des kombinierten Firmenwertes wider, doch nicht alle Spieler sind darüber erfreut, dass ihre Ausgaben zukünftig zu einem kleinen Teil an ein Land gehen, das so viele Defizite in der eigenen Menschenrechtsbilanz aufweist.

Quelle: VGC.