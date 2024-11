Wirf in dieser kommenden Dokumentation einen Blick auf die Geburt der Madden NFL-Videospiele

Egal, ob du ein Fan von American Football und der NFL bist oder nicht, du kennst wahrscheinlich EA Sports langjährige Madden NFL-Spiele. Sie haben den Test der Zeit überlebt und werden seit 36 Jahren jährlich ausgeliefert, und bei so viel Geschichte im Rücken fragen Sie sich vielleicht, wie alles begann.

Das ist genau das, was Prime Video seinen Abonnenten später im November zeigen wird, wenn die Dokumentarserie It's in the Game: Madden NFL erscheint. Es wird am 26. November auf dem Streamer debütieren, und was die vollständige Zusammenfassung betrifft, so wurde uns gesagt:

"Es ist eines der größten Videospiele aller Zeiten, eine bahnbrechende Marke, die zu einem weltweiten Phänomen wurde, das Generationen umspannt – aber es wäre fast nie passiert... Heute, 36 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Spiels, bietet EA SPORTS den Zuschauern einen noch nie dagewesenen Zugang zu den Machern von Spielen, die das Spiel und auch unsere Kultur verändert haben."

Unten könnt ihr euch den Trailer für die Dokumentation ansehen, um zu beurteilen, ob ihr sie zu eurer Watchlist hinzufügen müsst oder nicht.