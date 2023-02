Wirf einen ersten Blick auf die PlayStation VR2 mit unserem Unboxing-Video

HQ

In nur wenigen Wochen wird Sony mit dem PlayStation VR2-System seinen nächsten Vorstoß in den Virtual-Reality-Raum starten. Während wir bereits mit dem Gerät herumgespielt haben (wie Sie in unserer Vorschau lesen können), haben wir jetzt tatsächlich ein System in den Händen und setzen es durch den Klingelton, um einige festere und konkretere Gedanken und Meinungen für eine Überprüfung in naher Zukunft zu teilen.

Aber im Vorfeld dürfen wir das PS VR2-Headset etwas früher in Form eines Unboxings zeigen, bei dem wir auspacken und einen ersten Blick auf diese nächste Generation der Sony Virtual Reality-Hardware werfen können.

Werfen Sie einen Blick auf das Unboxing unten und lassen Sie uns wissen, was Sie über die PS VR2 denken und ob Sie einen Klumpen Geld ausgeben, um einen am Starttag, dem 22. Februar, abzuholen.