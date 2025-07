Wirf einen ersten Blick auf das isometrische Survival-Horror-Spiel I Hate This Place

Entwickler Rock Square Thunder hat gerade einen ersten Blick auf das Gameplay seines kommenden, auf Handwerk ausgerichteten, isometrischen Survival-Horror-Spiels namens I Hate This Place präsentiert. Dieses Projekt spielt in einer gruseligen Welt, die von den 80er Jahren inspiriert ist, und basiert auf der Comic-Serie von Kyle Starks und Arytom Topilin, die von Skybound veröffentlicht wurde, der auch dazu beiträgt, dieses Spiel zusammen mit Broken Mirror Games, einem von Bloober Team gegründeten Horror-Label, das gemeinsam entwickelt wurde, Wirklichkeit werden zu lassen.

Für diejenigen, die sich fragen, worum es bei I Hate This Place geht, folgt es dem Charakter von Elena, die in einer rauen und feindlichen Welt ums Überleben kämpft, während sie von einer bösartigen Macht gejagt wird, die sie versehentlich zusammen mit einem Freund beschworen hat. Um am Leben zu bleiben, muss Elena die Umgebung nach Gegenständen und Ressourcen plündern, intelligent auswählen, welche Schlachten sie schlägt und vor welchen sie flieht, tödlichen Bedrohungen ausweichen, indem sie schweigt, um sicherzustellen, dass man sie nicht mit Geräuschen jagen kann, und tagsüber Vorräte und Waffen sammeln, um sicherzustellen, dass sie bei Einbruch der Nacht die besten Überlebenschancen hat.

In einer Pressemitteilung wurden wir darüber informiert, dass I Hate This Place einen "klassischen, handwerklichen Survival-Horror"- Stil haben wird, der mit einem "Comic-Flair" kombiniert wird. Es wird einen "dynamischen Tag-Nacht-Zyklus" geben, Aufrüstungselemente für Lagerplätze, Mechaniken für den Wiederaufbau von Außenposten und das alles auf PC und Konsolen.

Ja, I Hate This Place wird bereits im letzten Quartal 2025 (d. h. Oktober, November oder Dezember) auf den Markt kommen und auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 1 erscheinen.

Seht euch den Gameplay-Enthüllungstrailer unten an.