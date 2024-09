HQ

Der fantastische YouTube-Kanal Noclip hat eine weitere lange, gehaltvolle und spielbasierte Dokumentation abgeliefert, und dieses Mal geht es um die ach so klassische Karte in Counter-Strike - "de_dust". In dem Video erzählt uns Dave Johnston, der Schöpfer der Karte, der damals erst 16 Jahre alt war, dass es Realität wurde, weil er nicht auf Team Fortress 2 warten konnte.

<social>https://youtu.be/FWWhxfGq_yk?si=nphHcU7jqC24HwIZ</social>