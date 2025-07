Würfle, um im neuen Koop-Horror Invokyr zu überleben.

HQ

Heute hat Ludogram Invokyr angekündigt, einen neuen Koop-Horrortitel, der das Beste des Subgenres mit der zufälligen Spannung eurer Lieblingsbrettspiele kombiniert.

In Invokyr versammelt man sich mit bis zu drei Freunden in einem gruseligen alten Haus. Um zu entkommen, muss man das Ende eines Brettspiels erreichen. Der Haken daran? Jedes Mal, wenn man würfelt, ruft man eine neue Bedrohung herbei, die einen im Haus jagt.

Von wandelnden fleischfressenden Pflanzen bis hin zu gruseligen Schaufensterpuppen, die herumkrabbeln, wenn man nicht hinsieht, gibt es in Invokyr viele Möglichkeiten, ausgeschaltet zu werden, aber so wie es aussieht, kann man auch Würfel zu seinem Vorteil einsetzen, um die Chancen in diesem Koop-Horror etwas auszugleichen.

Invokyr kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden, und ihr könnt euch den Trailer unten ansehen: