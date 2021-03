Wired Productions plant Ende des Monats eine eigene Videokonferenz

You're watching Werben

Ende März, genauer gesagt am 29. März, um 21:00 Uhr deutscher Zeit, wird der Indie-Publisher Wired Productions auf seinem Youtube-Kanal eine Videokonferenz mit Gaming-Nachrichten übertragen. Das Unternehmen hat uns in den letzten Jahren einige kleine Titel beschert, darunter The Falconeer, Close to the Sun und Those Who Remain. Zwei Spiele aus dem Portfolio des Publishers sollen auf dieser "Wired Direct" Fortsetzungen erhalten, verspricht der Veranstalter. Auch das Horrorspiel Martha is Dead soll wohl präsentiert werden. Für Freunde kleiner Games könnte sich die Präsentation also durchaus lohnen.