Wird Ubisoft die Last-Gen-Unterstützung für Rainbow Six: Siege X einstellen und eine Nintendo Switch 2-Version erhalten?

Es mag Sie überraschen, dies zu hören, aber die große Entwicklung von Rainbow Six: Siege, die einfach als Rainbow Six: Siege X bekannt ist, wird immer noch Last-Gen-Konsolen unterstützen, sei es PS4 oder Xbox One. Ja, obwohl Ubisoft fast fünf Jahre in der aktuellen Generation (PS5/Xbox Series X/S ) ist, versucht Ubisoft immer noch, das Publikum mit den älteren Plattformen zu erreichen, um seinen taktischen Shooter zu spielen, aber sollten wir erwarten, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird?

In einem Interview mit Creative Director Alexander Karpazis, das ihr unten mit lokalisierten Untertiteln sehen könnt, habe ich gefragt, ob es jemals die Absicht gab, PS4 und Xbox One Support einzustellen? Er antwortete:

"Es ist definitiv ein langes Gespräch, das wir geführt haben. Wir möchten die Spieler noch einmal ehren und respektieren, die Zeit, die sie in das Spiel investiert haben, und die Tatsache, dass sie das Spiel auf den Konsolen spielen können, für die sie es gekauft haben.

"Es ist keine Lüge, irgendwann... Wir sagen, dass es uns noch weitere 10 Jahre geben wird, aber wir können nicht immer alle älteren Konsolengenerationen unterstützen. Vielleicht wird dieser Tag kommen. Aber bei Siege X, vor allem bei dem, was wir planen, wollten wir das würdigen und sicherstellen, dass das Spiel genauso gut läuft wie vor Siege X und dass es auch für euch mehr Möglichkeiten gibt.

"In Zukunft könnte das also etwas sein... fern in der Zukunft. Aber im Moment hat das Team wirklich etwas Großartiges abgeliefert und dabei immer noch die Grenzen der Hardware der alten Generation respektiert."

Wenn also Siege X immer noch Teil des PS4- und Xbox One -Ökosystems ist, bedeutet das, dass es eine Welt gibt, in der das Spiel auf Nintendo Switch 2 kommen könnte? Mit der Mausmechanik der Konsole würde es sicherlich gut passen, oder? Karpazis erzählte mir:

"Für Siege X war es eine monumentale Anstrengung, sicherzustellen, dass wir auf jeder einzelnen Plattform, auf der wir uns gerade befinden, zutreffen. Und das war eine große Menge an Fokus. Wir haben noch nicht einmal die Möglichkeit eröffnet, zu sagen, hey, wir gehen jetzt auf andere Plattformen. Und wir wollen wirklich sicherstellen, dass Siege X auf den Plattformen, auf denen es heute verfügbar ist, seine beste Leistung erbringt."

Das ist weder eine Bestätigung noch ein offenes Dementi, also lohnt es sich vielleicht, ein Auge auf das Spiel und die neue Plattform zu werfen, um zu sehen, ob Ubisoft für seinen langjährigen Titel Interesse daran zeigt.