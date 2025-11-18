Wird Steam Machine alles (oder nichts) ändern?

HQ

Steam wächst seit über 20 Jahren stetig und hat heute einen so großen Anteil am PC-Markt, dass es oft als Monopol kritisiert wird. Zum Beispiel verlangt eine Plattform wie der Epic Games Store nur ein Drittel des Preises von Spieleentwicklern und Publishern, um ihre Spiele dort zu verkaufen, was für die Leute, die die Spiele tatsächlich herstellen, viel mehr Geld bedeutet als für den Plattformbesitzer.

Aber Steam ist unerschütterlich, und etwas mehr als ein Jahrzehnt nach dem Start von Steam gab es Gerüchte, dass Valve daran interessiert sei, eine eigene Konsole zu entwickeln. Gesagt, getan, 2015 wurde Steam Machines angekündigt, ein Konzept, um einen Mini-PC zu schaffen, den Sie in Ihrem Wohnzimmer haben können, mit dem Sie dann Spiele ausführen können. Als Betriebssystem käme SteamOS zum Einsatz, das besser für Spiele optimiert ist als Windows.

Die Steam Machine war bereits 2015 in Arbeit.

Aber das Konzept war ausufernd. Die einzige Hardware, die konsistent war, war ein Handcontroller, da die Konsole selbst von mehreren verschiedenen Firmen hergestellt wurde, nicht zuletzt von Alienware, Zotac und Webhallen. Das Konzept verlor langsam an Schwung, als sich herausstellte, dass es im Vergleich zu einem normalen Computer recht teuer war, und SteamOS war ehrlich gesagt auch noch nicht ganz fertig.

Sechs Jahre später hatte sich Steam noch etabliert und der PC hatte sich zu einer Art Standard-Gaming-Format entwickelt, in dem mehr oder weniger alle Spiele veröffentlicht wurden (im Grunde genommen das von Nintendo), und Valve war wieder daran interessiert, sein Glück mit seiner eigenen Hardware zu versuchen und veröffentlichte das Steam Deck. Diesmal lief es besser. Die Switch hatte wahrscheinlich das Bedürfnis nach tragbaren Spielen nach dem Flop der PS Vita und dem sich nur langsam verkaufenden Nintendo 3DS wiederbelebt.

Der Erfolg dieser Schönheit ist wohl der Grund, warum Valve es noch einmal versuchen will.

Es gab einfach eine Nachfrage zu befriedigen, und das Steam Deck wurde schnell sehr beliebt und kann heute die Anzahl der verkauften Einheiten in die Millionen gehen, während mehrere andere Hardwarehersteller mit ihren eigenen Varianten mitgemacht haben, darunter Microsoft, das zusammen mit ASUS kürzlich die offizielle ROG Xbox Ally auf den Markt gebracht hat.

Nach einer Zeit der Gerüchte, dass etwas Großes in Arbeit sei, wurde an dem Tag bekannt gegeben, dass das Konzept der Steam Machines erneut in die Pflicht genommen wird. Valve will wieder eine eigene Konsole haben, aber diesmal sind sie besser vorbereitet. Es wird nicht einen Haufen Hersteller geben, das Gerät ist eindeutig von der Konsole inspiriert (die austauschbaren Hüllen schreien wirklich nach Videospielen und Wohnzimmern), der Controller sieht besser aus und vielleicht am wichtigsten... SteamOS ist wirklich bereit.

Die gesamte neue Steam Machine-Familie.

Infolgedessen haben viele Menschen in den sozialen Medien und in unseren Kommentaren davon geschwärmt. Es ist unbestreitbar ein verlockendes Angebot, eine Konsole, die das spielt, was sowohl Microsoft als auch Sony zu bieten haben - zusammen mit allem anderen, was es nur auf dem PC gibt (was sehr viel ist). Es ist zwar nicht der leistungsstärkste PC, aber dank deutlich modernerer CPUs und GPUs sowie deutlich mehr RAM dreht er seine Kreise um die Konsolen. Außerdem ist es ein Computer, so dass es auch für alles andere wie Medien, ältere Spiele, Emulatoren, Windows und so weiter funktioniert.

Man kann sich auch vorstellen, dass Microsoft deswegen etwas gestresst ist. Ihre nächste Xbox scheint etwas Ähnliches zu sein. Eine Konsole, die auch als PC laufen kann, was bedeutet, dass sie nun nicht nur mit Nintendo und Sony um Käufer kämpfen werden, sondern auch mit Valve. Auch wenn die Hardware heute für Microsoft, das mit seinen Spielen für PlayStation und Steam viel Geld verdient, weniger wichtig ist, bedeutet dies dennoch, dass die nächste Xbox weniger einzigartig sein wird und direkt mit einem anderen Produkt vergleichbar sein wird. Das bereits erwähnte ROG Xbox Ally zeigt zwar, dass man mit dem hybriden Ansatz auf dem richtigen Weg ist, aber in dieser Hinsicht ist es noch nicht so ausgefeilt wie SteamOS, und das wird auch eine Herausforderung sein.

Genau wie die PlayStation 5 (und Xbox 360) verfügt das Steam Deck über austauschbare Hüllen.

Dann gibt es noch Sony, das nicht ganz in der gleichen Position ist, aber immer noch in der gleichen Nachbarschaft. Wenn es darum geht, dass Kunden auswählen, was sie unter ihrem Fernseher haben möchten, wird es zweifellos Menschen geben, die eine Steam Machine bevorzugen. Sie könnten genauso gut God of War, Horizon und Spider-Man auf der Steam Machine mit besserer Leistung spielen, während sie so ziemlich alles andere ausführen können. Wir wissen noch nicht, wie groß dieses Publikum ist, aber es besteht kein Zweifel, dass es existiert, obwohl auch in diesem Szenario Sony, wie Microsoft, Geld mit Steam verdient.

Aber was genau ist das Potenzial für Steam Machines? Werden sie 100 Millionen Einheiten verkaufen wie eine PlayStation-Konsole, werden sie "nur" ein paar Millionen wie das Steam Deck verkaufen oder irgendwo dazwischen? Es ist natürlich schwer zu sagen, aber ich vermute, dass sie beliebter sein werden als das Steam Deck - aber nicht mit großem Vorsprung.

Der Handheld-Controller sieht wunderbar innovativ aus, mit Funktionen, die mit Sicherheit einen Unterschied machen werden.

Ich denke jedoch, dass das ganz im Einklang mit dem steht, was Valve beabsichtigt hat, denn schließlich ist dies kein Produkt, nach dem sie süchtig sind. Steam funktioniert natürlich genauso gut, egal welchen Computer Sie kaufen, und es ist bei weitem nicht der einzige Mini-PC auf dem Markt. Wenn Sie etwas Leistungsstärkeres unter Ihrer TV-Bank suchen, können Sie das tun, und es gibt viele Alternativen.

Vielmehr handelt es sich um ein Produkt, das für die rund 250 Millionen Konsolenspieler da draußen entwickelt wurde (eine grobe Schätzung basierend auf der Anzahl der verkauften Konsolen, von denen viele noch in der vorherigen Generation sind und von denen ein erheblicher Teil mehr als ein Format hat). Menschen, die eine einfache Paketlösung wünschen, die Plug-and-Play ist und bei der das homogene Format bedeutet, dass eine Community mit Support, Tipps, Apps und mehr aufgebaut wird. Kurz gesagt... eine Konsole.

Steam Machines bräuchten ein Killerspiel... Half-Life 3 würde zweifellos den Zweck erfüllen. Ist es an der Zeit?

Das bedeutet auch, dass das, worüber wir ein oder zwei Wochen lang nur gesprochen haben, sich jetzt schon ein bisschen erledigt anfühlt. Wenn eine neue Konsole auf den Markt kommt, gibt es viele neue Funktionen, neue Spiele und einen deutlichen Schritt nach vorne. Die Chancen stehen gut, dass Sie bereits eine Steam Machine zu Hause haben, vielleicht sogar noch leistungsstärker als sie, und wenn nicht, können Sie sie jetzt ganz einfach bestellen. Abgesehen von dem kleinen, handlichen und stilvollen Design (ich liebe die austauschbaren Panels), sind die Hardware und die Funktionen nichts Neues. Es ist ein PC.

Klar, es wird einen neuen Controller geben, der meiner Meinung nach auf jeden Fall spannend aussieht, aber das allein reicht nicht aus, um das Ganze wirklich spannend zu machen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass viel dafür spricht, dass dies immer noch eine Art erster echter Zwischenschritt sein könnte, bei dem PC und Konsolen verschmelzen. Nicht, dass Konsolen notwendigerweise zu PCs werden (obwohl ich denke, dass das in der Praxis passieren wird - ich glaube nicht wirklich, dass Microsoft, Sony und alle Drittanbieter auf lange Sicht mehrere Versionen ihrer Titel machen wollen), aber dass PCs besser als Konsolen werden und wirklich gut mit Handhelds funktionieren, die an einen Fernseher angeschlossen sind. Und das scheint Anfang 2026 zu beginnen.