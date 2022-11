Wird Star Wars Jedi: Survivor Ende März veröffentlicht?

HQ

Es sieht so aus, als hätten wir eine Vorstellung davon bekommen, wann EA beabsichtigt, Star Wars Jedi: Survivor zu liefern, da wir in einem aktuellen Finanzbericht sehen können, dass der Publisher eine "Major IP" hat, die vor Ende des 4. Quartals fallen soll, was für diejenigen, die sich wundern, vor dem 31. März bedeutet, da das neue Geschäftsjahr im April beginnt.

Es sollte gesagt werden, dass EA ein ziemlich gestapeltes Q4 geplant hat, da es nicht nur das Dead Space Remake sowie Wild Hearts gibt, sondern auch PGA Tour und Super Mega Baseball, die alle zwischen Januar und Ende März platziert werden müssen.

Wenn das nächste Star Wars Jedi-Spiel vor Ende des Geschäftsjahres erscheinen soll, werden wir zweifellos relativ bald von einem Veröffentlichungsdatum hören.