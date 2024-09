Wird Songs of Conquest auf Nintendo Switch erscheinen? Lavapotion sagt: "Es gibt einen Traum"

HQ

Kürzlich hat uns Entwickler Lavapotion mit der Ankündigung überrascht, sein Strategiespiel Songs of Conquest auf PlayStation 5 und Xbox Series Konsolen zu bringen. Wenn man bedenkt, dass das Spiel auf die Steuerung von Maus und Tastatur ausgelegt ist, war die Ankündigung ein angenehmer Schock, führte aber auch zu der Folgefrage, ob es irgendwann auch eine Nintendo Switch-Version geben wird.

Wir haben während unserer Zeit auf der Gamescom mit Carl Toftfelt und Niklas Borglund von Lavapotion gesprochen, um über die kommenden Konsolenversionen von Songs of Conquest zu sprechen, wobei wir uns auch die Zeit genommen haben, nach einer möglichen Switch-Portierung zu fragen. Toftfelt erzählte uns:

"Da ist ein Traum. Um ehrlich zu sein, ist es einfach so, dass wir nicht sagen können, ja, lass uns gehen, aber das ist wie... Das möchten wir natürlich auch umsetzen. Aber es ist einfach so, ich kann nur sagen, dass die Leute bei der Arbeit, so wie ich als Person ist, wahrscheinlich sagen: Sag das nicht, wir können nicht, denn das ist... Es ist also so, als wäre es ein Traum, den wir haben. Wir würden es gerne tun. Als ob das so ziemlich alles wäre, was wir dazu sagen können. Es ist einfach so, dass wir es gerne tun würden, und vielleicht können wir es, vielleicht aber auch nicht. Es ist wie... Ich möchte, dass das passiert."

Während Switch-Besitzer also vorerst den Atem anhalten müssen, besteht die Möglichkeit, dass Songs of Conquest auf der Plattform landen wird. Was die PS5- und Xbox Series-Versionen des Spiels betrifft, so sehen Sie sich das vollständige Interview unten an, um zu sehen, wie es an die Plattformen angepasst wurde.